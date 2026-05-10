◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１０日・マツダ）ヤクルトの３年目左腕・石原勇輝投手がプロ初先発を果たしたが、３回を投げて被安打２、１失点で降板した。２回、２連打を許し、１死二、三塁から二俣に右犠飛を許して先制点を献上。３回は２死から２四球を与えたが後続を断って無失点でしのいだ。地元の広島・呉市出身で幼少期はカープファン。マツダでは何度も観戦し、広陵時代にはマウンドを踏むなど思い出深い地で