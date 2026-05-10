◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）女子８００メートルのタイムレース決勝で、日本記録（３分５９秒５２）保持者で、昨年の世界選手権代表の久保凛（積水化学）が、２分７秒４７で３組６位にとどまり、ホロ苦い社会人デビューとなった。３月で大阪・東大阪大敬愛高を卒業し、地元の社会人デビュー戦。序盤から勢いに乗れず、２周目のバックストレートまでは３番手で踏ん張ったが、そこからずるずると