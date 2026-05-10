◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・前川右京外野手がチャンスで凡退した。０―０の４回２死二塁。佐藤が３ボール１ストライクから申告敬遠で一塁に歩いた後、大山の代役で５番に座る前川が中飛に抑えられた。前日も初回２死二塁から佐藤が申告敬遠され、前川が見逃し三振。これでチームとして４８イニング連続適時打なしとなった。