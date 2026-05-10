◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）この日は「母の日」。西武では鮮やかなピンク色の「母の日バット」を用いた２人の打者が得点をたたき出し、「母の日効果」で試合を優位に進めている。タイラー・ネビン内野手（２８）が初回２死一塁、右翼フェンス直撃の先制二塁打を放った。初球、外角低めストレートを捉え、見事に先取点をマークした。「コースに逆らわずに打つことができたので、打球がしっかりと伸び