◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）西武のタイラー・ネビン内野手（２８）が２点リードの３回先頭、左越えに４号ソロをたたき込み、点差を３に広げた。楽天の３番手左腕・藤井聖との勝負。カウント２ボールからの３球目、内角低めのシンカーをフルスイング。レオ党で埋まった左翼席に着弾した。「態勢を崩されましたが、フェンスを越えてくれてよかったです」とコメントした。ネビンは今季９試合目で４発と