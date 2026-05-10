ワールドレディスサロンパス杯国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われた。2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り通算1オーバーで優勝し、メジャー初制覇を飾った。ホールアウト後に取材に応じ、思わぬ本音を口にした。3日目を終え、2012年の日本女子オープン以来19度目となる全選手がオーバーパーで