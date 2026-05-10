◆神奈川大学野球春季リーグ第６週第２日▽横浜商大１２―１神奈川工大＝７回コールド＝（１０日・横浜スタジアム）横浜商大が神奈川工大をコールドで下し、２０１１年春以来、１５年ぶり７度目となるリーグ優勝を果たした。また、全日本大学野球選手権（６月８日開幕）への出場も決めた。チーム合計９安打１２得点と、打線が爆発した。打線は４番の一振りから始まった。０―０の２回、先頭の４番・加藤蒼惟（３年＝愛工大名電