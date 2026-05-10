◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手が３回に本盗を決めた。２点を追う３回１死一塁、周東が右翼フェンス直撃の適時三塁打で１点を返した。「打ったのは真っ直ぐです。きょうは母の日で『お母さん、お願いします打たせてください』と力をもらいました。いい形でタイムリーとなってよかったです。何とか勝ちにつなげられるように、母の日を勝利で飾りたいです」。