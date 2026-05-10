AKB48の小栗有以(24)が10日までに自身のインスタグラムを更新。巨大なスイーツを楽しむ姿を公開した。 【写真】ゴキゲンだけどホントにいけるの!?ビックリのサイズ感 「お顔サイズドーナツに出会ってテンション上がった日～」とつづり、ストロベリードーナツとの“2ショット”を投稿。驚きなのはドーナツの大きさだ。小栗の顔とほぼ同じ、一口食べるのにも苦労しそうな特大サイズとなっ