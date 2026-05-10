きょう5月10日は「母の日」です。飯田市では、母親にリフレッシュしてもらおうとイベントが開かれています。飯田市のりんご庁舎で開かれている母の日フェス。育児や家事などで家族を支えてくれる母親に、リフレッシュする時間を作ってもらおうと3年前から開かれています。会場には約20のブースが出展し、母親がマッサージを受けるなどして、日頃の疲れをほぐしました。松本市から「なかなか自分で行くことができないけ