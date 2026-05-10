上田市では10日、全国から高校生や大学生が集まり、環境について意見交換を行っています。信州大学上田キャンパスで開かれている環境マネジメント全国学生大会には、環境活動に取り組む高校生や大学生で作る17団体約100人が集まりました。20回目となる今回のテーマは「めぐる水。紡ぐ未来」。信州大学で行っている水についての研究の説明を受けたほか、活動で見つかった課題について意見を交わしました。参加した大学生「自