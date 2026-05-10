俳優の佐々木希（38）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の杏（40）とのコラボ動画で、リラックスした雰囲気の中で育児や私生活について語り合った。【動画】「体重計は何年も乗っていない」自分をトリミングで消す？杏＆佐々木希が明かす“写真写り”の悩み動画の中で2人は、マクドナルドやケンタッキーなどのファストフードを楽しみながら、体型管理について赤裸々に語り合った。佐々木から「