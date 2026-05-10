俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。【写真あり】ギャルママに!? 佐藤江梨子の“激変姿”を公開！本作は、伝統ある鮨職人の世界と現代の価値観が交差する“鮨アカデミー”を舞台にした完全オリジナルドラマ。“飯炊き3年握り8年”といわれる職人の世界の中で、50歳の主婦・待山みなと（永作博美）が第二の人