◇プロ野球パ・リーグ 西武-楽天(10日、ベルーナドーム)西武のネビン選手が今季4号ホームランで追加点をあげました。西武は初回、2アウトランナー1塁で4番・ネビン選手に打席がまわるとライトフェンス直撃のタイムリーツーベースで先制点を挙げます。そして2-0とリードを広げて迎えた3回、先頭で打席に立つと楽天3番手・藤井聖投手からレフトスタンドへソロホームランを放ちました。ケガにより今季は開幕を出遅れ、1日に1軍登録さ