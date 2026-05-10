“浮かぶ街”艦船の裏側。艦内に“小さな下水処理施設”が！海上自衛隊の最新の護衛艦は、乗員がおよそ200名、大型艦になると400名近くが生活する“海に浮かぶ街”です。これだけの人数が数週間から、ときに数か月も洋上で暮らすため、トイレや厨房、シャワーから出る排水は相当な量にのぼります。【陸上と変わらない？】護衛艦のトイレたち（画像）では、これらの排水は海にそのまま流しているのでしょうか。答えは「ノー」で