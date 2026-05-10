大相撲夏場所は初日を迎えました。３年ぶりの十両に返り咲いた金沢市出身の炎鵬は、初日に白星を挙げ幸先の良いスタートを切りました。先の春場所で5勝2敗と勝ち越し、2023年の夏場所以来3年ぶりの関取復帰をはたした西十両14枚目の炎鵬。土俵に上がると大勢のファンの声援を受けました。栃大海との一番は、立ち合いから左の前まわしを狙いにいきます。まわしには手がかかりませんでしたが、相手が引くところに乗じて押し出しで勝