お笑いタレントのゴリけん（52）が、10日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、かつて東京に進出して一世を風靡（ふうび）した人気芸人について紹介した。ローカル芸能界を深掘りするシリーズの沖縄編。沖縄には芸能事務所が約30社あり、東京では見られない人気芸人たちも多数いるという。その中で、番組で中堅芸人として紹介されたのが、パッション屋良（49）だった。歌やトークに合わせて突然、「ン