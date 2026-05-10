岸和田競輪のF2は11日に開幕する。10日は前検を実施した。上杉有弘（24＝福井）は昨年11月にA級2班へ特昇した。以降11場所のうち6場所で予選、準決勝と連勝するなど力量を示し、決勝に進むこと7回。しかし優勝に手が届いていない。2月下旬にインフルエンザにかかり、その後にぜんそくの症状が出たという。「暖かくなり（ぜんぞくの）症状は治まってきた。（前回の）弥彦も脚の状態は良かった」。体調は上向きのようだ。11