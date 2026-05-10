■陸上・第13回木南道孝記念陸上競技大会（10日、大阪府・ヤンマースタジアム長居）女子100mハードル決勝で、日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）が12秒90（−0.5）で優勝した。午前中に行われた予選では、2組に登場した中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が12秒94と唯一の12秒台をマークし、組1着で決勝に進んだ。福部は予選3組で13秒23をマークし1着、清山ちさと（34、いちご）が13秒27の2着でともに決勝に進んだ。4レ