陸上の木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）で、社会人デビュー戦を迎えた久保凛（積水化学）が大粒の涙を流した。東大阪大敬愛高を卒業した久保は、今春から積水化学に入社。女子陸上部に所属しつつ、クラブチームの「ＴＷＯＬＡＰＳ」で男子８００メートルの元日本記録保持者である横田真人コーチの指導を受けている。昨年末に右足を疲労骨折した影響もあり、この日が今季初戦。積水化学のユニホームを身