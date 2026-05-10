ＣＢＴソリューションズの野口功司代表が１０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」から引退を表明した。野口氏はＸを更新し、「令和の虎は引退します。撤回はしません。モノリス社にもお話し済です」とポストした。「令和の虎」総選挙で１０位以内に入らなかった場合は引退を予告し、１１位に終わっていた。「令和の虎が嫌で辞めるのではありません。令和の虎や志願者、ファンなどこのコミュニティを本当に心から愛してい