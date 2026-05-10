俳優の高杉真宙（２９）が１０日、ソフトバンク―ロッテ戦（みずほペイペイ）の試合前始球式を務めた。２年連続で始球式のマウンドに上がると、きれいなフォームからストライク投球を披露した。昨年はワンバウンド投球だっただけに、「昨年は（土で）汚れたボールを持って帰った。今日は汚れてないボールを持って帰れるのでうれしい」と笑顔を見せた。自身が騎手役として出演した『ロイヤルファミリー』について、ホークスの