女優のイ・シヨン（44）が、第2子となる娘の顔を初公開した。イ・シヨンは5月8日、自身のSNSに「おじさん、おばさんたち、みんな幸せな父母の日を過ごしてください（Feat. 奮闘するおばあちゃんの声にご注意）」というコメントとともに動画を公開した。【注目】「韓国人の常識が疑われる」イ・シヨンの非常識行為公開された映像には、黄色のかわいらしい服を着た娘の姿が収められていた。ふっくらとした頬と整った目鼻立ちが視線を