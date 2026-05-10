タレントのビートたけしが１０日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、イランによるホルムズ海峡封鎖の陰にあるトランプ米政権の思惑について私見を述べる一幕があった。ホルムズ海峡封鎖の影響と、その裏側について討論した、この日の番組の最後で「アメリカのやることって言うのは、必ずアメリカが有利になるように、カネをもうけれるようにってのが今までずっとあったから」と話し出し