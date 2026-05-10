女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が１０日までに自身のＳＮＳを更新。ネイルショットを公開した。インスタグラムで「ネイル変えてきた〜！」と始めて、「お仕事終わりでたまたまカメラ持ってたから写真撮ったよ〜！」とつづり、キラキラした淡いピンク色のネイルを付けた櫻井の姿をアップした。この投稿には「超カワイイ」「ＮｉｃｅＮａｉｌ」「指先まで可愛いってなに！」「ギネス記