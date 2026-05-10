読みたい本を、極力お金をかけずに手に入れたい……そんなとき、知人に借りたり、図書館で探したりする人は多いのではないでしょうか。しかし、12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者・林望氏は「図書館や人から本を借りることはなく、読みたい本は自分で買う」といいます。節約の達人は本にお金をかけるその理由について、林氏の新著『節約を楽しむあえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）からみていきましょう。本