マンション管理の現場では、管理会社への過度な依存による「ガバナンス不全」が問題化しています。築13年の分譲マンションで理事長に就任したAさんは、150万円の目視調査や、担当者による「3年間巡回ゼロ」といった管理会社の不適切な対応に直面しました。なぜ管理会社の主導や業務の形骸化は起きてしまうのか。マンションの統治構造の空洞化を防ぎ、住民が主体性を取り戻すためのプロセスを、マンション管理士の松本洋氏が解説し