◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)5度目の先発マウンドにあがっているドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。5回3失点で、勝利投手の権利を手に降板となりました。初回は三者凡退に抑えるも、2回に巨人・平山功太選手の先制タイムリーを浴びた櫻井投手。3回にはカリステ選手のソロHRで試合を振り出しに戻すも、4回にはダルベック選手の勝ち越し2ランを浴びました。それでも直後の4回裏には鵜飼航丞選手が同