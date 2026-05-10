年金分割とは、離婚をした際、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の実績を、「多いほうから少ないほうへ」分割して分ける制度です。夫のほうが稼いでいる（年金を納めている額が多い）場合、妻側は「夫の年金の50％を受け取れる」と考えるかもしれません。しかし、この考えは誤りです。年金ルールの注意点について、とある夫婦の事例をもとにみていきましょう。我慢の限界…77歳にして離婚を決意した女性都内に住むヨウコさん（仮名