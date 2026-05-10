俳優の吉瀬美智子（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。次女（9）のユーモアあふれる書作品を披露した。【写真多数】「秀逸です」9歳次女の“独特センス”光る書作品を披露した吉瀬美智子吉瀬は「次女9歳、初めての書道教室にて」と、次女の作品4つを紹介。それぞれ「母の日」「カレーうどん」などといったワードやかわいらしいイラストが半紙いっぱいに書かれている。中華麺「ビャンビャン麺」に使われる難読漢字も披