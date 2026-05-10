老後資金への不安から、「少しでも増やしたい」と投資に関心を持つ人は少なくありません。低金利が続く中、預貯金だけでは資産が増えにくいという現実もあります。しかし、投資はあくまでリスクを伴うものです。特に老後が近づいたタイミングでの運用は、失敗した場合のリカバリーが難しく、慎重な判断が求められます。「少し増えればいい」…老後直前に始めた投資がもたらした変化東京都内に住む鈴木さん（仮名・64歳）。定年を目