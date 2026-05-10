子どもも配偶者もいない高齢者が亡くなり、相続人はいとこ8人に──。ところが連絡が来たのは、遺体の保管や火葬、遺品整理まで終わった後でした。財産の中身は分からず、通帳も遺言書も見当たらない“手がかりゼロ”の状態。さらに、相続人同士の意見はまとまらず、相続人ではない親族から財産請求まで持ち上がる事態に発展します。なぜここまで混乱が広がるのか、そしてどう対処すべきなのか──。相続実務士・曽根惠子氏が、実