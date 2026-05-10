「旅館の朝食を平日の夜に食べたい」――パートナーのそんな一言をきっかけに、自宅で旅館風の食卓を再現してみたら、想像以上の仕上がりに…。焼き魚に小鉢、一人用の鍋まで並んだ豪勢な食卓の様子の写真がThreadsに投稿されると、「これは高級旅館」「惚れてしまうやろ」といった声が寄せられ、1万件を超える“いいね”が集まりました。【写真】「平日の夜に食べたい」彼氏の気持ちに応えて投稿したのは、28歳で同い年の彼氏と同