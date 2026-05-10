４ドアスポーツ！スバルのオーストラリア法人は2026年3月12日、スポーツセダン「WRX」（日本名WRX S4）の特別仕様車「WRX クラブスペックEVO」を発表しました。WRXは「インプレッサ」の高性能グレードとして1992年にデビュー。世界ラリー選手権（WRC）参戦マシンのベース車として開発され、数々の実績を残すことで、その名を世界に知らしめてきました。【画像】スバル“新”「WRX AWD クラブスペックエボ」です！ 画像を見る！