私はリサ（32）。8歳、5歳、2歳の息子を育てています。私は正直、チヒロちゃんのことが苦手です。私たち自身が同い年で、3人とも同い年の息子がいるから、最初は仲よくしていました。けれども、母親としてどうなんだと思う行動ばかりするんです。あまりにも子どもを見ないので長男の同級生ママからも嫌われているし、きっと次男の同級生ママからも嫌われているとは思いますが、おしゃべりが好きで気さくだからなのか、ママ友はいる