＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが終了した。首位と1打差で出た黄金世代の河本結が1イーグル・4バーディ・4ボギーの「70」をマーク。トータル1オーバーで逆転し、初のメジャー制覇を果たした。【ライブ写真】貫禄の連続バーディ締めこれが優勝ガッツポーズ1番をバーディで滑り出すと、5番パー5で