◇陸上・木南道孝記念（2026年5月10日大阪市・ヤンマースタジアム長居）女子800メートルがタイム決勝で行われ、日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）が3組に登場し、2分7秒47で7位となった。ペースメーカーについて1周目は3位で通過。ただ、スピードに乗りきれず、徐々に順位を落としていく。苦しい状況のまま6位でフィニッシュすると、悔しさからか号泣。総合順位では7位となった。レース後の取材は体調を考慮して行わ