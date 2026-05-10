King＆Princeが10日、都内でディズニープラス「King＆PrinceがまちあわせinLA」（6月配信開始）スペシャルローンチイベントに出席。ティアラ（ファンの総称）との思い出を話した。ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す「待ち合わせミッション」に挑戦するトラベルバラエティー。台本と演出いっさいなしの等身大の素顔とリアクションが満載となっている。永瀬廉と郄橋海人が回答を合わせるミッションに挑戦。ティア