女子ゴルフのワールドレディスサロンパス杯（読売新聞社など後援）は１０日、茨城県の茨城ＧＣ西（パー７２）で最終ラウンドが行われ、２位で出た河本結（２７）が１イーグル、４バーディー、４ボギーとスコアを伸ばして通算１オーバーで国内メジャー初制覇を果たした。今季初優勝でツアー通算５勝目。優勝賞金は３０００万円。２打差の２位は、この日１５番パー３でホールインワンを達成するなど６７で回った鈴木愛。３位は４