◇ア・リーグツインズ2―1ガーディアンズ（2026年5月9日クリーブランド）ツインズのバイロン・バクストン外野手（32）が9日（日本時間10日）のガーディアンズ戦でメジャー史上初の快挙を成し遂げた。同外野手は先頭打者として打席に入った初回無死、ガーディアンズ先発・バイビーの外角カットボールを捉え、左翼席に13号先制本塁打を放った。4回に同点とされると、その後は膠着（こうちゃく）状態となり延長戦へ。バクス