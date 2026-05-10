◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)今季初登板を迎えた巨人・森田駿哉投手は、5回途中で4失点で降板となりました。初回から好調・村松開人選手にヒットを打たれた森田投手。それでも無失点の立ち上がりとすると、2回の攻撃では平山功太選手の先制タイムリーで1点の援護をもらいます。各回にヒットを打たれた森田投手は3回、カリステ選手に同点ソロを献上し、失点。4回にもダルベック選手の勝ち越し2ランで援