【モデルプレス＝2026/05/10】モデルの近藤千尋が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘におんぶされる姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「頼もしすぎる」娘におんぶされる街中ショット◆近藤千尋、娘におんぶされるショット公開近藤は「ダンス終わりに上野へ」「姉妹が ママのことおんぶできる！と順番にしてくれた」とつづり、公園で娘におんぶされる様子を投稿。しっかりと母を背負う娘の微笑