【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】中村敬斗〈前編〉中1でやってきた中村は「ミスター貪欲」だった（三菱養和サッカースクール・生方修司）FW中村敬斗（フランス2部スタッド・ランス／26歳）中村がW杯メンバーに選ばれると三菱養和SCとしては、前回カタール大会に参戦した相馬勇紀（町田）に続くW杯戦士となるが、彼らを指導した生方チーフコーチは「（町田の）相馬、望月ヘンリー海輝と3人で本大会に行