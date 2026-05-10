◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）今季３勝目を懸けて先発した楽天の滝中瞭太投手は１回２／３を投げ３安打２失点で、今季自己最短となる２回途中での降板となった。初回、先頭の長谷川に死球を与えなおも２死一塁。ネビンに投じた初球。１４３キロの直球を右越えに運ばれ先制点を献上。続く林安可に死球を与えてしまい、初回から制球が乱れた。０―１の２回１死満塁、西川に中犠飛を打たれ２点目を奪われ