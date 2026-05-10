◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）中日の鵜飼航丞外野手が、同点の２号２ランを放った。２点の勝ち越しを許した直後の４回１死一塁。森田の高め変化球を強振し、左翼テラス席にたたき込んだ。４月１８日の阪神戦（甲子園）以来、自身１３試合ぶりの一発で、３試合ぶりのスタメン起用に応えた。プロ初勝利を狙うドラフト２位・桜井を援護した。「ギリギリでしたがなんとか入ってくれました。すぐに