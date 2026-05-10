ママ友グループの中で、真紀だけが明らかに千鶴を見下しているような態度を取ってくるのです。他のママ友の愚痴には優しく聞いているのに、千鶴の話になると急に厳しくなる…。その差があからさまで、内心モヤモヤしている千鶴。ここから、千鶴が気づく真紀の本当の顔が明かされていくのです。>>【まんが】愛されマウントママ友の真相(ウーマンエキサイト編集部)