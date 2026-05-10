◇パ・リーグロッテ ― ソフトバンク（2026年5月10日みずほPayPayドーム）ロッテの井上が特大の先制弾を放った。「8番・指名打者」で8試合ぶりにスタメン出場。0―0の2回1死一塁から前田悠の初球124キロのチェンジアップを左中間スタンドに運んだ。打球速度179・1キロ、打球角度28度、飛距離140・5メートルの豪快な一発だった。井上は「打ったのはチェンジアップです。久々のスタメンだったので、しっかりと1打席目の1