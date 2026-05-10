岸和田競輪場のF2「前検日コメならウィンチケット杯」は11日が初日。10日は前検が行われた。6Rのガールズに永塚祐子（40＝神奈川）がスタンバイ。やや表情がさえないが…。「ずっと腰痛です。出力が出てくると背筋が強くて（相対的に弱い）お腹側が耐え切れなくなるみたい。あまり練習できていない。今の状態で、できる限り頑張る」小学校からバスケットボールに打ち込み、東海大ではスポーツトレーナーを目指して勉強に打