TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が10日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。電話について話した。番組ではリスナーから寄せられた「母と電話をしているときに会話の途中で突然電話が切れてしまうことが何度かありました。母のスマホは購入して随分経っており、そろそろ買い換え時なのかも？と思いました」「母にそろそろスマホ変えない？と提案しました。母に“実は