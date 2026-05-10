◇パ・リーグ西武 ― 楽天（2026年5月10日ベルーナD）楽天先発・滝中瞭太はわずか1回2/3を3安打2失点で降板した。初回、先頭・長谷川に3ボールとなり、4球目が死球。2死後に4番・ネビンの右翼フェンス直撃の右越え二塁打で先制を許した。荒れ気味の右腕は続く林安可（リン・アンコー）にも死球を与えた。2回には2安打と四球で1死満塁とし、西川に中犠飛。追加点を許した場面で降板し、津留崎に代わった。今季ここま